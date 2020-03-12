Строительство транспортно-пересадочного узла в Завидово Тверской области идет с опережением графика

В Тверской области с опережением графика идёт строительство транспортно-пересадочного узла в рамках созданиякомплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шошав туристско-рекреационном кластере «Волжское море». В связи с этим потребовалось увеличение финансирования на реализацию проекта на этот год. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 3 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул, что реализация проекта идет хорошими темпами. «Волжское море» позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для жителей, увеличить поток туристов в Тверскую область, уверен глава региона.

Реализация масштабноготуристического проекта началась в 2020 году. В ноябре был выполнен весь объём работ, изначально запланированный до конца текущего года. Правительством России поддержано предложение Правительства Тверской области о переносе 150 млн рублей с 2022года на 2020-й.Таким образом, всего на реализацию проекта в этом году направят свыше 357 млн рублей федеральных и областных средств.

Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

По графику работы рассчитаны на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала.

В рамках инвестпроекта также предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

В настоящее время в Конаковском районе завершено строительство одного из объектов кластера - пешеходного моста через реку Дойбица. Искусственное сооружение соединило берега реки в районе Вараксино и Мокшино.

На создание обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» будет направлено 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета, 16% - областного. Финансирование предусмотрено в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму, которое было подписано в 2019 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области