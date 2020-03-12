В спорткомплекс «Орбита» в рамках нацпроекта «Демография» поступила новая техника для создания качественного льда

В спортивный ледовый комплекс «Орбита», расположенный в Твери, поступила новая льдозаливочная машина. Современное спортивное оборудование приобретено в рамках реализации в Тверской области федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

В Верхневолжье развитию спорта уделяется ключевое внимание. Это один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, важной задачей является усиление материально-технической базы муниципальных спортивных школ, спортивных комплексов региона.

Новая льдозаливочная машина обладает мощными и эффективными характеристиками, необходимыми для создания качественного льда. На приобретение техники было направлено свыше 8,9 млн рублей.

Также в рамках нацпроекта льдозаливочная машина, интерактивные хоккейные тренажеры и другое оборудование приобретено для спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

В 2020 году по национальному проекту установлено шесть полей для игры в мини-футбол в Торжке, Кувшиново, Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово и в поселке Спирово. В Нелидово, Бежецке, Красном Холме, Торжке, Сандово, Сонково и Кесовой Горе появились малые спортивные площадки для сдачи норм ГТО. Проведена реконструкция футбольного поля на стадионе «Текстильщик» в Твери.

Кроме того, на 2021-2023 годы строительство значительного количества спортивных объектов включено в Адресную инвестиционную программу Тверской области. Это центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре.

Пресс-служба Правительства Тверской области