В Тверской области проходят акции ко Дню Неизвестного солдата

3 декабря в Верхневолжье проходит Областная патриотическая акция в рамках Всероссийской акции «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!». Она посвящена Памятной дате России – Дню Неизвестного Солдата. Участие в ней принимают общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», кадетов и военнослужащих.

«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники акции публикуют фото и видео проводимых мероприятий в социальных сетях с хэштегами #3декабряПомним, #НеизвестныйСолдат69.

Также в рамках открытия в Тверской области Форума лидеров общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я – Патриот Отечества» проходят прямые включения с мест проведения акции в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также в городах воинской доблести Зубцове и Белом. Трансляцию можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/patriototechestva2020.

Ко Дню Неизвестного солдата памятные акции проходят по всей стране. Кроме традиционного возложения цветов к мемориалам, состоится акция «Огни Победы», которая зажжет Вечные огни даже на небольших мемориалах.

Во многих городах организованы световые проекции «Свет Памяти», которые окрасят городские здания, исторические и культурные объекты в цвета пламени Вечного огня. По всей стране в школах проходят Уроки Памяти, а в группе Поискового Движения России https://vk.com/rfpoisk и на сайте Года памяти и славы год2020.рф каждый сможет пройти онлайн-тест на знание исторических фактов, связанных с Днем Неизвестного солдата.

Пресс-служба Правительства Тверской области