Игорь Руденя представил коллективу Министерства здравоохранения Тверской области нового главу ведомства

3 декабря Губернатор Игорь Руденя представил сотрудникам Министерства здравоохранения Тверской области нового главу ведомства Сергея Козлова. Решение о назначении было озвучено Губернатором на заседании Правительства Тверской области 2 декабря.

Глава региона обозначил ключевые направления, на которые должна быть ориентирована работа нового министра и всего коллектива регионального Минздрава.

«Впереди серьёзные задачи – текущая работа по противодействию коронавирусной инфекции, кадровое обеспечение отрасли, выстраивание вертикали скорой медицинской помощи, приведение в порядок имущественного комплекса системы здравоохранения. Это строительство новых объектов, реконструкция и реновация действующих, обновление медицинского оборудования, развитие детской медицины как основы демографии, создание специализированного медицинского центра», - обозначил Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил, что коллектив областного Минздрава знает Сергея Козлова как высокопрофессионального врача и руководителя ведущего медицинского учреждения нашего региона. За годы его руководства больница стала флагманом тверской медицины, где внедряются и практикуются высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи. Глава региона подчеркнул, теперь основные задачи - повышение качества и доступности медицинского обслуживания на всей территории Верхневолжья.

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт – Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Трудовой путь Сергей Козлов начал в 1982 году. Работал в городских больницах № 1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. С 2010 года возглавлял Областную клиническую больницу.

Сергей Козлов удостоен ряда наград, в том числе почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», знаков «Отличник здравоохранения» и «Во благо земли Тверской».

Пресс-служба Правительства Тверской области