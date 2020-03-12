В Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021-2023 годы включено 22 объекта социальной сферы

Финансирование Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023составит 19,7 млрд рублей.Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной сфер, дорожного хозяйства. Тема обсуждалась на заседании регионального Правительства в рамках рассмотрения проекта областного бюджета на трёхлетний период.

«Адресная инвестиционная программа – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления. Объекты, включённые в программу, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития любой территории. Это построенные и работающие детские сады, школы, больницы, дороги, газопроводы, спортивные объекты», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В программу включено строительство 8 учреждений здравоохранения. Это 4 детские поликлиникив Твери, Торжке и Кимрах, а также ЦРБ в Бологое и Бежецке, амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района. Одним из ключевых объектов АИП остается детская областная клиническая больница. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

В сфере образования в АИП включеностроительство трёх школ и продолжение строительства детских садов в Твери, Калининском районе, Вышнем Волочке.

Кроме того, в программу включено значительное количество спортивных объектов– это центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Реализация проектов рассчитана на 2021- 2023 годы.

В следующем году запланировано строительство дома культуры в деревне Хорошево Ржевского района.

На трёхлетний период в АИП внесены средства в размере свыше 1,1 млрд рублей на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», 349 млн рублей на завершение реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Более 1,4 млрд рублей предусмотрено на софинансирование к планируемому выделению федеральных средств на строительство Западного моста.

В рамках программы также будут выполнены строительно-монтажные работы на дорогах Большое Эскино-Трестино-Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе, Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка и реконструкция дороги «Москва- Рига»- Хорошево в Ржевском районе.

Наибольшее количество проектов, включённых в АИП, относится к коммунальной сфере. Предусмотрено строительство 10 объектов водоснабжения и 9 объектов водоотведения в Твери, Ржеве, Бежецке, Калязине, Конаково, Осташкове, Торжке и других муниципалитетах, 7 объектов теплоэнегетического комплекса, газификация 13 объектов. Новое направление - комплексное обустройство площадок под жилищную застройку в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области