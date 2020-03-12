Представительница Тверской области стала призёром Национального чемпионата «Абилимпикс»

Подведены итоги VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходил с 23 по 29 ноября. Среди призёров - представительница Тверской области.

В компетенции «Администрирование отеля» третье место заняла студентка 2 курса Тверского колледжа сервиса и туризма Виктория Маркова.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат традиционно объединяет участников, которые ставят перед собой высокие цели, смело идут вперед, служат примером колоссальных возможностей человека в разных сферах.

«Важно, что мероприятие охватывает ряд значимых для регионального рынка труда направлений, среди которых туризм, сфера услуг и общественного питания», – считает глава региона.

Всего в конкурсе приняли участие более 2000 человек из 83 регионов России. Чемпионат проходил по 77 соревновательным дисциплинам.

Представители Тверской области были заявлены по девяти компетенциям: «Поварское дело», «Малярное дело», «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Администрирование баз данных», «Вязание крючком», «Бисероплетение», «Вязание спицами», «Обработка текста».

Конкурсантов оценивали более 230 судей. Главные эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени с помощью видео-трансляции следили за ходом соревнований, результаты вносились в единый центр автоматического подсчёта баллов.

Деловая программа чемпионата была посвящена повышению качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению граждан молодого возраста с особенностями здоровья.

Сегодня, 3 декабря, Международный день инвалидов. В Тверской области к этой дате приурочен традиционный гала-концерт интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!», который проходит в Тверской академической областной филармонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области