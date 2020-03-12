Игорь Руденя и Алексей Миллер подписали программу газификации Тверской области на 2021–2025 годы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

«На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании «Газпром» в размере 15,9 млрд рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона», - считает Игорь Руденя.

Согласно документу, компания построит газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Бельский и Торопецкий районы. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области