Билеты на междугородние поездки в Тверской области теперь можно купить в приложении «Волга»

Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» ввела новую удобную функцию в приложении «Волга». Теперь через него можно приобрести билеты на междугородние направления в Тверской области.

Данное нововведение сократит время покупки билета и позволит избежать не только очередей в кассу, но и лишних контактов, что особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации.

Губернатор Игорь Руденя считает – под брендом «Транспорт Верхневолжья» необходимо обеспечить на всей территории Тверской области высокие стандарты обслуживания пассажиров.

Для приобретения билета через мобильное приложение необходимо указать города отправления и прибытия, выбрать место, отметить наличие или отсутствие багажа, ввести личные данные (имя, фамилию, номер и серию паспорта, дату рождения), после чего оплатить билет. Стоимость билетов в приложении не отличается от стоимости билетов на сайте автовокзала.

Мобильное приложение «Волга» было запущено в рамках новой транспортной модели 2 февраля 2020 года. С его помощью пассажиры могут оплатить проезд, оформить абонемент, пополнить баланс транспортной карты «Волга» и отследить автобусы на карте в режиме онлайн. Также в приложении можно получить информацию о маршрутах и расписании, проложить наиболее удобный маршрут поездки.

Пресс-служба Правительства Тверской области