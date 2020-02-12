Станция юных натуралистов из Тверской области стала победителем международного проекта

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Вышневолоцкая станция юных натуралистов стала победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическое образование».На конкурс был представленпроект посозданию информационного центра по развитиюнаучно- исследовательской деятельности у детей. В мероприятиях по экологическому образованию приняли участие 764 юных эколога.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, экологическое воспитание детей и молодёжи — одна из важнейших задач в формировании бережного отношения общества к природе.
В рамках проекта были проведеныэкскурсии по «тропам здоровья», городские конференции юных исследователей природы,семинары для педагогов. Также состоялся городской слет юных экологов.
Всего в 2020 году на конкурс «Экологическая культура. Мир и согласие»было подано более 500 проектов из 78 регионов страны.Мероприятиереализуется с 2012 года Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, межрегиональной общественной организацией «Гринлайт», межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф».
Пресс-служба Правительства Тверской области