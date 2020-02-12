В Тверской области определен порядок предоставления грантов сельскохозяйственным научным и образовательным организациям Верхневолжья

На заседании Правительства Тверской области, которое 2 декабря провел Губернатор Игорь Руденя, определен порядокпредоставления субсидий на поддержку производства и реализации сельскохозяйственной продукции научным, образовательным организациям региона. Главная цель введения грантовой поддержки – развитие сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Гранты будут предоставленыТверской сельскохозяйственной академии, Всероссийскому научно-исследовательскому институту мелиорированных земель, а также Федеральному научному центру лубяных культур. Учреждения занимаются размножением оригинальных и элитных семян зерновых культур и льна.

Размер гранта будет определен в зависимости от площади посева: на 1 га элитных, оригинальных семян зерновых культур – 3 тыс.рублей, льна-долгунца – 16 тыс. рублей. В общей сложности научные и образовательные организации Тверской области смогут получить более 1,5 млн рублей.

Также на заседании принято решение о переносе сроков подачи документов и заявок на получение субсидий по нескольким отраслям сельского хозяйства.

Увеличен срок приема документов на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и производство озимых зерновых культур. Теперь собрать и подать необходимый пакет документов сельхозтоваропроизводителям Верхневолжья можно будет в срок до 15 декабря.

Также, до 10 декабря увеличивается срок подачи документов на получение субсидий на поддержку элитного семеноводства, а также на возмещение части затрат на уплату страховых премий.

Пресс-служба Правительства Тверской области