В Тверской области для новых резидентов особой экономической зоны «Завидово» установят пониженный налог на прибыль

В Тверской области для новых резидентов особой экономической зоны «Завидово» планируют установить пониженную ставкуналога на прибыль. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 2 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

Ранее пониженный налог на прибыль действовал для резидентов ОЭЗ, получивших такой статус не позднее 1 января 2020 года. Теперь предполагается ввести льготудля резидентов, которые станут таковыми до 1 января 2025 года.

Ставка налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, для участников ОЭЗ «Завидово» с 1 января следующего года будет составлять 13,5%.

«Для нас важно привлечь новых инвесторов. У нас будут созданы новые рабочие места, а люди, которые трудоустроятся на этой территории, будут получать зарплату», - подчеркнул Игорь Руденя.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году и является единственной ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе.

В настоящее время на территории ОЭЗ осуществляют хозяйственную деятельность три резидента: ООО «Аэропорт «Завидово», ООО «Территория Завидово», ООО «Меркурий» с проектами строительства аэротуристического,многофункционального гостиничного комплексов и оздоровительного комплекса «ZavidovoSpaVillage». Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 519 млн рублей.

Среди потенциальных инвесторов – ООО «Завидово Парк», в планах которого - строительствосемейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, конгресс-центра, яхт-клуба, четырёх отелей и горнолыжного склона. Предполагаемый объём инвестиций - 26 млрд рублей. Планируется создать более 1000 новых рабочих мест.

В особой экономической зоне «Завидово» развивается курорт для круглогодичного отдыха. На территории действует гостиничный комплекс RadissonResort, гостиница «Ямская», спортивный комплекс «Акватория Лета», детский лагерь «Фантастика», гольф-клуб и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области