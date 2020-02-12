Областную клиническую больницу возглавила Вероника Леонтьева

Исполняющей обязанности главного врача Областной клинической больницы назначена Вероника Леонтьева, до этого занимавшая в этом учреждении должность заместителя главного врача по медицинской части. Решение принято в связи с переходом Сергея Козлова, возглавлявшего учреждение, на работу в региональное правительство на должность Министра здравоохранения Тверской области.

Вероника Леонтьева – кандидат медицинских наук. Окончила в 2000 году Тверскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В дальнейшем прошла обучение в клинической ординатуре по специальности «терапия» и профессиональную переподготовку по специальности «гастроэнтерология».

Свой трудовой путь Вероника Александровна начинала в 1998 году с должности медицинской сестры терапевтического отделения городской больницы №2 города Твери. С 2004 года работала врачом-гастроэнтерологом Областной клинической больницы, в 2015 году стала заведующей гастроэнтерологическим отделением ОКБ. В мае текущего года назначена заместителем главного врача по медицинской части.

Коллеги и пациенты знают Веру Александровну как высококвалифицированного, опытного специалиста, эффективного управленца.

Министерство здравоохранения Тверской области