Определены финалисты областного конкурса «Лучшее семейное подворье»

Сеть филиалов перинатального центра им. Е.М. Бакуниной планируют создать в городах Тверской области в 2021 году

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрели на заседании Правительства региона, которое 2 декабря провел Губернатор Игорь Руденя. Финансирование фонда в следующем году по сравнению с 2020-м планируется увеличить на 254,4 млн рублей - до 17,3 млрд рублей.

Игорь Руденя отметил, что финансирование Фонда планомерно увеличивается для решения приоритетных задач по снижению уровня онкологических, сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний, развитию первичной медицинской помощи и детского здравоохранения. В 2021 году особое внимание будет уделено также развитию акушерства и гинекологии, лечению заболеваний органов пищеварения.

По данным направлениям будет проведена комплексная работа, которая включит в себя строительство нового операционно-реанимационного блока при Тверском онкологическом диспансере, наращивание мощности профильных отделений для увеличения объемов оказания помощи при лечении острых сосудистых нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов мочеполовой системы, а также создание филиальной сети областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной во Ржеве, Кимрах, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

Предполагается, что в 2021 году норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования достигнет уровня 13 078,6 рубля на одного человека.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2021 году ожидается субвенция в размере 16,8 млрд рублей – на 371,3 млн рублей больше, чем в текущем году.

Более 421 млн рублей — ожидаемые поступления в территориальный ФОМС средств за медицинскую помощь, оказанную жителям других регионов на территории Тверской области.

На плановый период 2022-2023 годов предполагается увеличить финансирование фонда медицинского страхования в общей сложности на 1,8 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области