В Тверской области стартует реалити-шоу об участницах образовательной программы «Женский бизнес»

Центр поддержи предпринимательства «Мой бизнес» организовал спецпроект – реалити-шоу «Бизнес-девичник». Его героини – участницы образовательной программы «Женский бизнес». В течение нескольких недель можно будет в режиме реального времени следить за их успехами в предпринимательстве.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На участие в конкурсе поступило несколько десятков заявок, из которых жюри выбрало трёх девушек для съёмок программы. Ими стали Ольга Шулева (цветочный магазин La Peonia, агентство «Идеальная свадьба», сервис проката Платьев «Queens dress bar»), Антонина Кроер (с проектом швейной мастерской) и Наталья Манаева (частное охранное предприятие «ОСА»).

В течение четырех недель съёмочная группа будет наблюдать за тем, как героини проходят обучение и продвигают свой бизнес. Все материалы будут публиковать в социальных сетях центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в социальных сетях.

В конце проекта жюри выберет наиболее целеустремлённую героиню, сумевшую за короткий промежуток времени внедрить знания с образовательного курса и достичь наиболее заметных успехов в своём бизнесе.

Пресс-служба Правительства Тверской области