Проект по строительству молочных ферм в Тверской области в числе первых реализуют в рамках нового инвестиционного режима

Минэкономразвития утвердило первый пакет проектов, которые в ближайшее время заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В их числе – проект развития молочного животноводства и переработки молока в Кашинском городском округе Тверской области, реализуемый компанией ООО «Румелко-Агро». Объем вложений составит порядка 18 млрд рублей.

Новый режим подразумевает покрытие затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроекта. Кроме того, за счёт федерального бюджета будут возмещены расходы на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлечённым на инвестиционные цели.

Согласно закону о СЗПК инвестору в течение 5 лет будет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры, а в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.

Поддержку в реализации проекта «Румелко-Агро» оказывает и Правительство Тверской области в рамках соглашения, заключенного в 2019 году.

«Это самый крупный в Тверской области инвестиционный проект в сфере АПК за последние годы. Наш регион будет участвовать и активно содействовать в реализации планов по развитию молочного животноводства. Комплексный проект подразумевает создание в Тверской области порядка 700 рабочих мест, а также развитие инфраструктуры», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам подписания соглашения.

Первый этап реализации подразумевает создание в Кашинском городском округе трех молочно-товарных ферм на 10,8 тысячи голов крупного рогатого скота, а также завода по переработке молока. На втором этапе предполагается открытие ферм в районе деревень Бурмакино и Рождествено, на третьем – строительство молокоперерабатывающего завода с вводом в эксплуатацию в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области