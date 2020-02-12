На заседании Правительства Тверской области рассмотрен проект регионального бюджета на 2021-2023 годы

Проект бюджета Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов стал основной темой заседания регионального Правительства, которое 2 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что основные приоритеты в бюджетном процессе на ближайшие три года определил Президент России Владимир Путин. Это, прежде всего, финансовое обеспечение решения задач, связанных с достижением стратегических целей национального развития.

«Последовательная работа на протяжении последних четырёх лет по увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности расходов и снижению госдолга обеспечила сохранение финансовой устойчивости региона в текущем году и дала возможности для решения задач, поставленных главой государства. Это позволяет планировать дальнейший рост доходов, формировать бюджет Тверской области с учётом первоочередной реализации национальных проектов. Мы продолжаем развитие промышленности, туристической индустрии, малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры», - подчеркнул Игорь Руденя.

В следующем году запланирован рост доходной части регионального бюджета. По оценке Министерства финансов Тверской области, в 2021 году доходы областного бюджета составят 81,5 млрд рублей (в 2020-м - 77,1 млрд рублей). Предполагается, что по сравнению с 2016-м к 2023 году доходы вырастут практически на 30 млрд рублей, более чем в 1,5 раза.

Объём финансовых средств на выполнение в Тверской области мероприятий национальных проектов в 2021-2023 годах составит 43,5 млрд рублей.

Ключевое направление в экономике – реализация новых инвестиционных проектов. Это создание инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3» и промтехнопарка КСК, переселение жителей комплекса «Морозовский городок» и другие. Будет продолжена поддержка предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение федеральных средств на развитие промышленного комплекса региона, что позволит обеспечить рост налоговых поступлений и создание высокопроизводительных рабочих мест.

Намечено дальнейшее увеличение объёмов капитального ремонта дорог. Предполагается, что к 2023 году объём дорожного фонда составит 14,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018-м. Запланировано завершение реконструкции путепровода в Вышнем Волочке, продолжение внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории региона, начало строительства Западного моста.

Приоритеты на ближайший трёхлетний период в здравоохранении - строительство Детской областной клинической больницы, 4 детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, капремонт и реновация ЦРБ в Конаково, Осташкове, Ржеве, Бологое, Бежецке, установка 31 ФАПа в 20 муниципалитетах, приобретение машин скорой помощи и современного медицинского оборудования, в том числе для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, привлечение кадров.

Будет продолжено строительство новых школ и детских садов, создание цифровой среды в сфере образования, планируется строительство шести крупных спортивных объектов, капитальный ремонт учреждений культуры, реставрация объектов историко-культурного наследия, развитие в регионе сети многофункциональных центров.

Особое внимание в проекте бюджета уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Продолжатся предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой учащихся 1 – 5 классов, приобретении и страховании автотранспорта и другие виды поддержки.

Предусмотрены средства на модернизацию 19 объектов водоснабжения и водоотведения, 7 объектов теплоэнергетического комплекса, газификацию северо-востока и юго-запада региона, развитие туристической отрасли, включая создание обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море», охрану окружающей среды, реализацию программ благоустройства, финансовую поддержку муниципалитетов.

В общей сложности бюджет Тверской области сформирован на основе 28 государственных программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области