Игорь Руденя представил членам Правительства Тверской области избранных глав Сандовского и Краснохолмского муниципальных округов

Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 2 декабря представил коллегам главу Сандовского муниципального округа Олега Грязнова и главу Краснохолмского муниципального округа Виктора Журавлёва, избранных в конце ноября.

«Мы вас поздравляем, желаем успехов в этот очень непростой период времени. Ваши муниципалитеты должны войти в программу газификации. У вас достаточно много задач на ближайшие три года, в том числе по развитию первичного медицинского звена совместно с нашим Министерством здравоохранения», – напутствовал Губернатор руководителей муниципалитетов.

Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа созданы в апреле 2020 года путем объединения поселений, ранее входивших, соответственно, в Сандовский и Краснохолмский муниципальные районы. На этих территориях в сентябре текущего года сформированы органы представительной власти – местные Думы, депутаты которых приняли решение об избрании глав муниципальных округов.

Оба руководителя – опытные управленцы, члены партии «Единая Россия». Их профессиональная деятельность полностью связана с территориями, на которых они продолжают работать.

Олег Грязнов единогласно избран главой Сандовского муниципального района 27 ноября 2020 года. Имеет высшее образование в сфере экономики и управления аграрным производством. С 2000 года работал в Администрации Сандовского района: сначала в управлении сельского хозяйства, затем курировал экономические вопросы на посту заместителя главы района. С 2008 по 2016 год занимал руководящие должности в сферах ЖКХ и управления муниципальным имуществом. С декабря 2016 года был главой Сандовского района.

Кандидатуру Виктора Журавлева на должность главы Краснохолмского муниципального округа местные депутаты поддержали подавляющим большинством голосов 30 ноября. В администрации Краснохолмского района он работает с 1992 года. Занимался вопросами молодежной политики, был заместителем главы района по социальным вопросам. Имеет два высших образования по специальности «агроном» и «журналист». С 2004 года – возглавлял Краснохолмский район и был дважды переизбран на этот пост в 2010 и 2015 годах.