Министром здравоохранения Тверской области назначен Сергей Козлов

2 декабря Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства представил нового Министра здравоохранения Тверской области. Им стал Сергей Козлов, который до этого возглавлял ведущее медицинское учреждение Верхневолжья - Областную клиническую больницу.

«Сергей Евгеньевич, Ваша задача - сформировать эффективный коллектив. Функциональные подразделения Министерства здравоохранения должны хорошо планировать и максимально прозрачно осуществлять финансово-экономическую деятельность. Ключевая задача – кадровое обеспечение нашего здравоохранения. Материальная мотивация и современные условия работы для врачей являются основными факторами при выборе места трудоустройства», - обозначил Игорь Руденя.

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт – Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Трудовой путь Сергей Козлов начал в 1982 году. Работал в городских больницах № 1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. С 2010 года возглавлял Областную клиническую больницу. За годы его руководства учреждение стало флагманом тверской медицины, где внедряются и практикуются высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области