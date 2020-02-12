В декабре инфекционный коечный фонд Тверской области будет увеличен до 2236 единиц

В Тверской области инфекционный коечный фонд будет расширен до 2236 единиц. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 1 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации важно в оперативном режиме наращивать мощности инфекционных госпиталей, а также продолжать работу по увеличению возможностей медицинских учреждений для диагностики и лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.

В частности, первым учреждением, выведенным из резервного госпитального коечного фонда, станет поликлиника Областной клинической больницы. Она будет открыта уже 3 декабря. Ее мощность составит 300 коек, 230 из которых оснащены кислородом.

По состоянию на 1 декабря в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.

Пресс-служба Правительства Тверской области