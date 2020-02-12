В Верхневолжье пройдет викторина, посвященная святому благоверному князю Михаилу Тверскому

Жители Тверской области смогут принять участие в викторине, приуроченной ко Дню памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

«Вера в Отечество, готовность защитить его ценой собственной жизни, – это главные черты нашего национального характера, которые проявил великий князь Михаил Тверской. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах надо учиться любить и развивать родную землю», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Викторина в честь небесного покровителя тверской земли пройдет дистанционно 4 декабря в 10.00.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке https://myquiz.ru/i/137634, указав свое имя и название населенного пункта. Рекомендуется выполнить регистрацию за 15 минут до начала.

Итоги викторины «Мой герой – Михаил Тверской» будут опубликованы в официальной группе молодежного информационного портала «Смена Плюс» «ВКонтакте» https://vk.com/smenaplus_69. Там же можно найти всю информацию о викторине.

Победитель викторины «Мой герой – Михаил Тверской» получит памятный приз и онлайн-сертификат. Для этого участникам необходимо заполнить специальную форму, опубликованную по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gFBTaVOXoRLp-v31wUjG26ref186DdHz0zvshC4BAlCCkw/viewform

Пресс-служба Правительства Тверской области