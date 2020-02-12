В Калининском районе Тверской области в 2021 году отремонтируют дорогу Аввакумово-Сокол

1 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. С вопросом о необходимости проведения ремонта автомобильной дороги в границах деревень Аввакумово и Сокол Калининского района к главе региона обратилась Галина Полозун. По ее словам, состояние объекта не обеспечивает безопасный проезд жителям и школьному автобусу, маршрут которого пролегает по данной автодороге.

«Это направление очень востребовано, наши деревни интенсивно расширяются, но добраться до нас сложно. Большой участок дороги находится в плачевном состоянии. Дорога была построена в 70-х годах прошлого века и больше не ремонтировалась», – подчеркнула местная жительница.

Указанная дорога связывает два населенных пункта с общей численностью населения 650 человек.

«Мы эту дорогу включим в план дорожных работ на следующий год. В первом квартале следующего года проведем конкурсные процедуры и до августа дорогу отремонтируем. По окончании работ сами приедем и проверим»,– отметил Игорь Руденя.

Примерная стоимость объекта будет равна 6 млн рублей. Дорогу предполагается включить в государственную программу ««Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области