1 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались укрепления материально-технической базы центральный районных больниц, ремонта дорог, реставрации объектов культурного наследия и других тем.

Игорь Руденя отметил: исполнение всех поручений в установленные сроки – это приоритетная задача руководителей министерств и ведомств региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области