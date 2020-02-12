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1 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.
На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области, которые касались укрепления материально-технической базы центральный районных больниц, ремонта дорог, реставрации объектов культурного наследия и других тем.
Игорь Руденя отметил: исполнение всех поручений в установленные сроки – это приоритетная задача руководителей министерств и ведомств региона.
Пресс-служба Правительства Тверской области