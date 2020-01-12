Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили вопросы развития промышленности Тверской области

30 ноября в Минпромторге России состоялась встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени и Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Темой обсуждения стали меры поддержки промышленности региона в текущей эпидемиологической ситуации.

В регионе оказывается содействие предприятиям по участию в конкурсных отборах на получение поддержки в рамках государственных программ и ведомственных проектов федерального Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности России.

В 2020 году на развитие промышленности региона из федерального бюджета были привлечены средства в объеме более 462,1 млн рублей. Поддержку получили производители самоходной и прицепной техники (ЗАО «Тверской экскаватор», АО «Эксмаш», ООО «ТверьСтройМаш», ООО «Компания Спецприцеп»), предприятия народных художественных промыслов (ЗАО «Тверские узоры», ОАО «Торжокские золотошвеи»). Также предприятиям были предоставлены субсидии по направлениям транспортировки продукции, разработки цифровых платформ и программных продуктов.

Для поддержки предприятий региона в период неблагополучной эпидемической ситуации были привлечены средства Фонда развития промышленности России в объеме более 1,2 млрд рублей. Поддержка направлена на увеличение и модернизацию производственных мощностей компаний, которые занимаются выпуском санитарной одежды и обуви, защитных респираторов, одноразовых масок.

Пресс-служба Правительства Тверской области