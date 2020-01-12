В Тверской области за месяц порядка 3500 пассажиров воспользовались новым маршрутом «Ржев – Ржевский мемориал»

В Тверской области за месяц порядка 3500 пассажиров воспользовались новым маршрутом общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». Маршрут был запущен 1 ноября по поручению Губернатора Игоря Рудени.

О запуске автобусного маршрута к мемориалу Игорь Руденя сообщил во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь, отметив высокую посещаемость объекта.

Автобус на данном маршруте совершает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30. Протяженность маршрута составляет порядка 9 км. Самыми пиковыми днями за этот месяц стали выходные.

Из Ржева автобус отправляется от автовокзала. Далее следуют остановки: ул. Мира, площадь Мира, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Гоголя, Казанская ул., школа № 3, ул. Чернышевского, аграрный колледж, Хорошево, Пирютино, Сады, Ржевский мемориал Советскому солдату. Те же остановки предусмотрены в обратном направлении.

На линии маршрута курсирует низкопольный автобус среднего класса ЛИАЗ-4292, оборудованный валидаторами, видеокамерами и электронными маршрутными указателями. Автобус оформлен в едином стиле «Транспорт Верхневолжья» с логотипом «Ржевский мемориал советскому солдату».

На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя. Все льготы, предоставляемые в Ржевском районе, распространяются и на новый маршрут.

До конца 2020 года планируется запустить маршрут «Тверь – Ржевский мемориал». На линию выйдет комфортабельный автобус туристического класса вместимостью порядка 50 мест.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области