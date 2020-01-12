Жители Тверской области активно участвуют в проектах по укреплению своего здоровья

В Тверской области реализуют социально-оздоровительный проект «Подари здоровье»

Более 16,5 тысячи жителей Верхневолжья приняли участие в социально-оздоровительном проекте «Здоров я - здорова страна!», инициированном Тверским региональным союзом специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья».

Цель проекта - популяризация спорта и пропаганды здорового образа жизни, привлечение внимания к вопросам укрепления и сохранения здоровья.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта было проведено 1413 бесплатных, групповых, оздоровительных занятий по общефизической подготовке, скандинавской ходьбе, глазной гимнастике, йоге для беременных, занятий по детской программе «Развивай-ка!» и другим направлениям.

С 7 декабря в регионе стартует новый социально-оздоровительный проект союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья» – «Подари Здоровье».

Расписание оздоровительных занятий будет размещено на официальном сайте http://xn--80aejg1cj7e.xn--p1ai/, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/akademia_zdorovya. Получить дополнительную информацию можно по телефону 64-58-64.

В 2020 году «Академия здоровья» с проектом «Подари здоровье» вошла в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. Запланировано более 1200 групповых занятий для детей, пенсионеров и других категорий граждан, нуждающихся в особом внимании, свыше 300 индивидуальных приемов, а также образовательные лекции о здоровом образе жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области