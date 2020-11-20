Игорь Руденя в Правительстве России принял участие в совещании по концепции газификации Российской Федерации

30 ноября Губернатор Тверской области Игорь Руденяпринял участие в совещании по концепции газификации Российской Федерации, которое провёл заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

В конце мая 2020 года Президент России Владимир Путин дал поручение по ускорению процесса и завершению газификации во всех регионах страны.

«Газификация регионов России – это важнейшая социальная задача, которая позволит повысить уровень жизни населения страны, условия для экономического и социального потенциала ее субъектов. Работа по газификации регионов идет с 2005 года. За это время совместными усилиями компании «Газпром» и регионов России была проведена большая работа», – отметил Александр Новак.

В настоящее время уровень газификации в Верхневолжье составляет 66%. Правительством региона совместно с компанией «Газпром» разработана Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период 2021 - 2025 годов.

«На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании «Газпром» в размере 15,9 млрд рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона», - отметил на совещании Игорь Руденя.

На совещании былапредставленадорожная карта по повышению темпов газификации регионов. Она должна быть утверждена до 1 января 2021 года. Игорь Руденя внёс ряд предложений, касающихся включения в работу по газификации территорий глав муниципалитетов, использованиюдля газификации бюджетных кредитов. Также, по словам главы региона, в документе должна быть учтена специфика каждого конкретного региона с учётом плотности населения и климатических условий.

В Тверской области в 2021 году по программе газификации при участии Газпрома предусмотрено завершение работ по строительству газопроводов до поселка Жарковский, населенных пунктов Калязинского, Старицкого районов, Осташковского городского округа.

В 2022 году планируется завершить строительство газопровода до Красного Холма, Молоково, объектов Старицкого, Сонковского районов. Кроме того, предусмотрено техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.

В общей сложности до 2025 года в рамках Программыв Тверской области предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов и проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированныхрайонахюго-запада и северо-востока региона. Всего планируется построить 148 км газопроводов-отводов, проложитьсвыше 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч квартир и домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области