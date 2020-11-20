Родители детей от 3 до 7 лет получат социальные выплаты в декабре сразу за два месяца

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет за ноябрь и декабрь поступят родителям до 10 декабря текущего года. На данный момент в Тверской области данная мера поддержки охватывает 30 086 детей из 24 877 семей.

В бюджете Тверской области на осуществление ежемесячной выплаты предусмотрено более 1,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей, из средств областного бюджета – 213,8 млн рублей.

В связи с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату, Тверской области из федерального бюджета было дополнительно выделено свыше 600 млн рублей для осуществления в полном объеме выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В настоящее время средства поступили в Тверскую область.

Размер выплаты в 2020 году составляет 5 699 рублей – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется семьям, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Тверской области за второй квартал 2019 года, это 10979,60 рублей.

Заявления на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области.

Пресс-служба Министерства социальной защиты населенияТверской области