29 заявок поступило от ученых на получение премии Губернатора Тверской области за выдающиеся достижения в науке

В Верхневолжьена получение премии за выдающиеся достижения в области науки и техники подано 29 заявок из пятивысших учебных заведений региона. Приём заявок от учёных завершён.

Премия учреждена в Тверской области в этом году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Выплаты, по решению регионального Правительства, не будут подлежать налогообложению.

«Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы», - считает Игорь Руденя.

Премия будет присуждаться за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, создание образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Получателями премии могут стать студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Утверждено 4 номинации премии, в каждой по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Работы участников конкурсного отбора на соискание премии будут оцениваться по ряду критериев. Основным фактором при выборе победителей должны быть результаты интеллектуальной деятельности (получение патента на разработки) и внедрение разработок на предприятиях серийного или массового производства.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Таким образом, ежегодно будет распределяться 15 наград.

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» состоялось заседание Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной политике, где обсуждались вопросы формирования рейтинга участников конкурса на присуждение премии. Имена победителей будут названы в декабре 2020 года.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» уже сейчас оказывает помощь инноваторам, предпринимателям, ученым, которым нужно финансирование для реализации проектов. Так, по программе «Старт» можно привлечь от 1 до 2 млн рублей для начинающих предпринимателей. Разработаныпроекты для поддержки уже действующего бизнеса, где предоставляются суммы до 30 млн рублей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут бесплатно запатентовать свои разработки. В случае если высокотехнологичная продукция требует сертификации, можно получить до 700 тыс. рублей государственного финансирования на эти цели.

Пресс-служба Правительства Тверской области