В Тверской области пройдет гала-концерт фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья

3 декабря, в рамках Международного для инвалидов, в Тверской академической областной филармонии состоится традиционный гала-концерт интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!». В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья из муниципальных образований Тверской области в возрасте от 18 до 80 лет.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Жюри фестиваля уже провели отбор участников на двух этапах. Первым стал муниципальный этап, в котором приняли участие более 520 человек. Затем состоялся зональный, где было отобрано 86 номеров-победителей.

Были определены участники в номинациях: прикладное искусство «Золотые руки земли Тверской», исполнение произведения на музыкальном инструменте «Звонкие ноты земли Тверской», вокальное исполнение «Золотые голоса земли Тверской», танцевальные номера «Зажигательные танцы земли Тверской». Кроме того выбраны региональные победители в номинациях исполнение литературного произведения «Авторы земли Тверской», исполнение жестовой песни «Поющие руки Земли Тверской», а также номинация «Преодоление», которая будет присуждена за особые достижения в области творческой и социальной реабилитации.

Итоги фестиваля будут подведены на гала-концерте, который начнется в12:00. В связи с ограничениями по количеству участников, вызванными эпидемиологической обстановкой, будет организована трансляция концерта в сети интернет.

Фестиваль «Путь к успеху!» проводится в Тверской области с 2011 года. За все время его лауреатами стали более 100 человек, обладателями специальных призов – 45 человек и 12 коллективов, Гран-при фестиваля удостоены 10 человек.

Международный день инвалидов установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Генеральная Ассамблея призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.

Пресс-служба Правительства Тверской области