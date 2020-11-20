Школьники Тверской области принимают участие во всероссийской олимпиаде на знание основ безопасного поведения на дорогах

30 ноября дан старт Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников с 1 по 4 классы. Проверка знаний продлится до 11 декабря. Зарегистрироваться и принять участие в онлайн-олимпиаде может любой учащийся начальных классов.

«Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Эта тема особенно важна для нас: это вопрос демографии, сохранения жизни наших граждан», – считает Игорь Руденя.

Олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для учеников начальной школы формате.

Задания онлайн-олимпиады доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру уже сегодня. Пройти их можно бесплатно в любой удобный день. По окончании онлайн-олимпиады участники получат дипломы, сертификаты и благодарности.

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественнее автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировали 242 километра региональных автодорог и улиц Твери. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на региональных дорогах установили сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесли дорожную разметку термопластиком. Вблизи пешеходных переходов нанесли шумовые полосы.

В Твери по нацпроекту в 2020 году в нормативное состояние были приведены 30 улиц, проходящих в непосредственной близости от школ и детских садов. Так, к примеру, на Межквартальный проезд в микрорайоне «Южный» выходят ворота гимназии № 44 и школы № 48, также вблизи находятся школы № 45 и № 55 и детские сады № 55 и № 132. На улице Тамары Ильиной расположено сразу 5 детских садов – №№ 2, 35, 67, 90 и 148, здесь же располагается здание начальных классов школы № 27, а в торце улицы – школа № 43. Немало школ и детских садов выходят на Петербургское шоссе, а также на улицы: 15 лет Октября, Академическую, Лизы Чайкиной, Московскую. Всего же ремонт дорог по нацпроекту затронул 3 тверских гимназии, 21 школу, 34 детских сада и 4 дошкольных отделения школ.

Также в период с августа по сентябрь в Верхневолжье прошла масштабная кампания по предупреждению детского травматизма, в том числе на дорогах. Проведены мероприятия «Родительский патруль», размещены стенды о безопасности на дорогах, проведена кампании в СМИ и социальных сетях, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области