В районах Тверской области по национальному проекту открываются спортивные объекты

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2020 году муниципальным образованиям Тверской области предоставлены субсидии на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений.

Создание современной инфраструктуры для занятий спортом в городах и районах Тверской области, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является необходимым условием комплексного развития территории Верхневолжья.

«Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» созданы беговые дорожки с искусственным покрытием в селе Городня Конаковского района, площадки ГТО с беговыми дорожками во Ржеве, Ново-Ямском сельском поселении и в сельском поселении «Станция Старица» Старицкого района.

С использованием средств субсидии из областного бюджета установлено 12 комплектов уличных тренажеров в Андреапольском муниципальном округе, Кувшиновком, Старицком районах, Нелидовском городском округе, Архангельском сельском поселении Старицкого района, Быковском и Федоровском сельских поселениях Кимрского района, Дмитровском сельском поселении Селижаровского района, Кавском сельском поселении Лихославльского района, Лисковском сельском поселении Кесовогорского района, Медновском сельском поселении Калининского района, Первомайском сельском поселении Конаковского района.

Также физкультурно-спортивным организациям и учреждениям дополнительного образования в муниципалитетах региона оказывается поддержка на закупку спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, транспортных средств, участие спортсменов в тренировочных сборах.

В 2020 году такую поддержку получили 15 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, а также 7 детско-юношеских спортивных школ в городах и районах Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области