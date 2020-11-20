Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой создания единой службы скорой помощи в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с планами по дальнейшей централизации приема вызовов скорой помощи в Тверской области. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Вопрос обсуждался на совещании об улучшении работы скорой медицинской помощи в Тверской области, которое состоялось в региональном правительстве 27 ноября. Первые две подстанции – Ржевская и Вышневолоцкая – уже переведены на прием в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ). По мнению губернатора Игоря Рудени, важно объединить станции скорой помощи в единую службу, которая будет оперативно действовать по единым стандартам оказания помощи. Эта работа в регионе идет в соответствии с современными требованиями, запросами населения, а также новыми вызовами, связанными с противодействием пандемии.

В диспетчерском центре в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи на территории Твери, Ржева, Вышневолоцкого городского округа, Калининского и Ржевского районов. Это позволяет оперативно определить, какая бригада сможет быстрее приехать к пациенту.

Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи Тверской области создан на базе Тверской станции скорой помощи. В его основные задачи входит обеспечение централизации приема вызовов от населения Верхневолжья, сокращение времени доезда бригад до пациентов, обеспечение оказания медицинской помощи по единым стандартам.

Еще одной темой обсуждения стало обновление машин скорой медпомощи. В декабре между муниципальными образованиями региона будут распределены 22 автомобиля.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.