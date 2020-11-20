В Тверской области участниками онлайн-форума «Я - Патриот Отечества» станут порядка 300 человек

В Тверской области 3 и 4 декабря 2020 года состоится онлайн-форум лидеров общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я - Патриот Отечества». В рамках работы форума будут подведены итоги Года Памяти и Славы, определены планы на 2021 год, презентованы лучшие патриотические практики.

Форум проводится в регионе с 2002 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, он является востребованной площадкой для общения и обмена опытом людей, которые вносят вклад в сохранение памяти о героической истории нашей страны.

«Форум позволяет выявить интересные проекты патриотической направленности, дает возможность участникам найти своих единомышленников», – считает Игорь Руденя.

В событии примут участие порядка 300 человек. Это представители органов власти разного уровня, образовательных, некоммерческих организаций, активисты и руководители общественных патриотических организаций и многие другие.

Участники мероприятия обсудят актуальные формы и технологии работы в сфере патриотического воспитания. Для школьников и студентов пройдёт интеллектуальная патриотическая игра, общественным организациям представят механизмы поддержки молодежных инициатив. Также состоятся встречи с экспертами в сфере патриотического воспитания. Завершится форум онлайн-конференцией с участием экспертов в сфере патриотического воспитания федерального уровня.

Форум организован в дистанционном формате на платформах социальной сети«ВКонтакте» и ZOOM.

Для участия необходимо заполнить анкету до 01 декабря по ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1wHiochsH5MQ0Cdh067lvThZB8ShUk3qP3BDczu6.... На указанный в анкете адрес электронной почты придет приглашение для подключения к мероприятию.

Также необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/53520.

Пресс-служба Правительства Тверской области