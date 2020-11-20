Юных жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства».

Мероприятие, организованное благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов в зимний период.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются по 18 декабря 2020 года. Подробная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Конкурс проводится для повышения интереса детей к безопасному поведению на дорогах, привлечения внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, развитие творческих способностей юных дарований.

Пресс-служба Правительства Тверской области