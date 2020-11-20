Игорь Руденя поздравил жительниц Тверской области с Днём матери

29 ноября в России отмечается День матери. С праздником жительниц Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Для каждого из нас нет более родного человека на земле, чем мама. С первых минут рождения вы дарите детям любовь, душевное тепло и щедрость, заботу и нежность, становитесь главным наставником в жизни и преданным другом. Вы храните и передаете новому поколению нравственные, семейные и духовные ценности нашего народа. Учите любви к нашей Родине, доброте и отзывчивости, трудолюбию, помогаете достигать успехов и преодолевать трудности», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона особо отметил многодетных мам и женщин, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Спасибо вам за самоотверженный труд, за ваш вклад в сохранение традиций больших и крепких семей, которыми всегда славилось Верхневолжье», - подчеркнул Губернатор.

В Тверской области праздник, посвящённый Дню матери, прошёл 27 ноября в онлайн-формате. В рамках торжественного мероприятия чествовали тверские семьи - победителей Всероссийского конкурса «Семья года». В 2020 году в номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержала семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа, а лучшей в номинации «Многодетная семья» стала семья Акимкиных из Калининского района.

В 2020 году в Верхневолжье была учреждена ежегодная денежная премия для пяти победителей регионального этапа конкурса «Семья года» в размере 100 тыс. рублей каждая.

Также на торжественном мероприятии были объявлены победители регионального конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», который в этом году проводился впервые в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». Это новая мера поддержки семей, учрежденная Правительством Тверской области.

Победителям регионального конкурса стала семья Ренца из Бологовского района, которая получила главный приз конкурса - пассажирский микроавтобус. Второе место заняла семья Куликовых из Осташкова, им вручен легковой автомобиль на пять мест. Третье место заняла семья Павловых из Удомельского городского округа, которые стали обладателями комплекта бытовой техники и инструментов.

Пресс-служба Правительства Тверской области