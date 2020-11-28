Жители Тверской области смогут принять участие в акции #ЩедрыйВторник

1 декабря состоится всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник. Его основная цель – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше граждан в реализацию добровольческих проектов. В этот день принято совершать добрые дела – собирать средства в пользу благотворительных организаций, устраивать волонтерские акции, флешмобы в сети интернет.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

В общей сложности с 2016 по 2019 годы к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 4000 организаций из всех регионов страны, которые провели более 7000 благотворительных событий.

В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2 раза.

Лучшие примеры мероприятий, организованных участниками кампании #ЩедрыйВторник в предыдущие годы, представлены в сборнике, размещенном по адресу http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911, а также в разделе «Истории» на официальном сайте инициативы https://www.givingtuesday.ru/stories.





Пресс-служба Правительства Тверской области