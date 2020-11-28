Жителей Тверской области приглашают написать Всероссийский юридический диктант

С 3 по 10 декабря 2020 года пройдёт IV Всероссийский правовой(юридический) диктант. Присоединиться к участию в акции приглашают жителей Тверской области.

В текущих условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции, диктант организован в онлайн-режиме на официальном портале юрдиктант.рф.

Среди ключевых задач мероприятия - развитие правовой грамотности, повышение мотивацияграждан к изучению права.

В прошлом году в Верхневолжье участниками диктанта стали порядка 150 человек – студенты Тверского государственного университета, обучающиеся Губернаторского класса Академической гимназии им. П.П. Максимовича, юристы из муниципальных образований региона. Организатором мероприятия врегионе выступило Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России.



Пресс-служба Правительства Тверской области