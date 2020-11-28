В Тверской области Центр управления регионом поможет оперативно решать проблемы жителей

Президентом России Владимиром Путиным к 1 декабря всем субъектам РФ поставлена задача создать Центры управления регионом (ЦУР). Функционирование центра, начавшего работать в Верхневолжье, обсудили 27 ноября на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Центр управления регионом - это важный инструмент коммуникации, который позволит оперативно отрабатывать жалобы граждан и вырабатывать предложения по дальнейшему развитию.

ЦУРы будут анализировать большой массив информации, что позволит при необходимости корректировать управленческие решения, ориентируясь на социальные запросы населения. Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ.

Такие Центры планируется открыть и в муниципальных образованиях Тверской области в 2021 году.

На сегодняшний день в Тверском регионе уже определены профильные сотрудники, которые приступили к выявлению, оптимизации проблемных вопросов и формированию аналитических материалов.

В настоящее время, помимо официальных порталов органов власти, социальные сети и мессенджеры становятся основной площадкой коммуникации, где любой гражданин может оставить сообщение о проблемном вопросе.

В задачи ЦУР также входит формирование «тепловой карты» региона, создание комплексной картины проблематики региона с помощью анализа обращений пользователей из всех доступных источников. ЦУР становится единым координационным центром, который должен соединить в единое целое все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан. На основе данных собранных ЦУР руководство региона сможет принимать стратегические решения по острым проблемам.

Пресс-служба Правительства Тверской области