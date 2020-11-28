Тверские студенты принимают участие в студенческом форуме «Межнациональный мир»

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Три студента из Тверской области принимают участие в студенческом форуме Центрального федерального округа «Межнациональный мир», который в этом годупроходит в онлайн-формате. Он продлится до 29 ноября. Целью форума является консолидация молодежи для поиска путей преодоления барьеров межкультурной коммуникации и укрепление международных связей.
Участие в форуме принимают студенты от 18 до 30 лет, которые интересуются проблемой межкультурных и межконфессиональных отношений или же входят в национально-культурные общественные объединения и клубы интернациональной дружбы университетов.
Тверскую область представляют Елена Лобачева – студентка технологического колледжа им. И.А. Ковалева из Западной Двины, Анна Алцибеева и Василиса Чеховская из Тверского государственного университета.
В рамках форума проходят дискуссионные площадки, открытые лекции ведущих специалистов по вопросам организации межнационального и межконфессионального диалога, мастер-классы от молодых межнациональных семей и национально-культурных автономий региона и многое другое.
Итогом форума станет создание единого сообщества клубов межнациональной дружбы Центрального федерального округа.
Пресс-служба Правительства Тверской области