Тверские студенты принимают участие в студенческом форуме «Межнациональный мир»

Три студента из Тверской области принимают участие в студенческом форуме Центрального федерального округа «Межнациональный мир», который в этом годупроходит в онлайн-формате. Он продлится до 29 ноября. Целью форума является консолидация молодежи для поиска путей преодоления барьеров межкультурной коммуникации и укрепление международных связей.

Участие в форуме принимают студенты от 18 до 30 лет, которые интересуются проблемой межкультурных и межконфессиональных отношений или же входят в национально-культурные общественные объединения и клубы интернациональной дружбы университетов.

Тверскую область представляют Елена Лобачева – студентка технологического колледжа им. И.А. Ковалева из Западной Двины, Анна Алцибеева и Василиса Чеховская из Тверского государственного университета.

В рамках форума проходят дискуссионные площадки, открытые лекции ведущих специалистов по вопросам организации межнационального и межконфессионального диалога, мастер-классы от молодых межнациональных семей и национально-культурных автономий региона и многое другое.

Итогом форума станет создание единого сообщества клубов межнациональной дружбы Центрального федерального округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области