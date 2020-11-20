Автомобилисты Твери стали чаще уступать дорогу общественному транспорту

Компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» совместно с перевозчиком Верхневолжским АТП подвела первые итоги социальной кампании «Спасибо, что пропустил!», которая направлена на формирование уважительного отношения автомобилистов к общественному транспорту, в частности, к автобусам.

Губернатор Игорь Руденя считает – внедрение новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе является знаковым проектом, направленным на повышение культуры пассажирских перевозок.

В социальной кампании приняли участие сотрудники «Верхневолжского АТП»: Николай Халяпин и Елена Круглова из первой колонны; Анна Лашина, Роман Лебедев и Елена Смирнова из третьей колонны; Сергей Оленев, Ольга Никитина, Людмила Кононова, Влад Хрищев и Михаил Никитин из четвертой колонны.

Водители автобусов отмечают, что автомобилисты стали чаще пропускать общественный транспорт.

«Не все еще перестроились, но люди стали более адекватно относиться на дорогах к автобусам», – отметил водитель Владимир Соловьев.

В рамках акции водители «Транспорта Верхневолжья» поблагодарили автомобилистов за вежливое поведение на дорогах и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Социальную рекламу можно увидеть на остановках, рекламных щитах в городе, на телевизионных каналах и в социальных сетях, а также услышать по радио.

Новая модель пассажирских перевозок начала действовать на территории Твери и Калининского района 3 февраля 2020 года. За полгода работы общественный транспорт перевез более 15 млн пассажиров.Кроме того, зафиксировано значительное снижение количества ДТП с участием общественного транспорта.

На данный момент действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области