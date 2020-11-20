В Калининском районе откроют новую базу отдыха

В Калининском районе Тверской области планируется создание базы отдыха «Якутино». На заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое27 ноябряпровёл Губернатор Игорь Руденя, под эти цели одобрен земельный участокплощадью 8,8 га.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков под инвестиционные проекты –важная часть работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы, связанные с переводом земель в лесной фонд в Калининском, Рамешковском, Максатихинском районах, а также в Торопецком муниципальном округе и Вышневолоцком городском округе. Перевод участков позволяет повысить контроль за ресурсами, предотвращать незаконные рубки леса.

Пресс-служба Правительства Тверской области