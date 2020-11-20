В Тверской области прошли мероприятия в честь Дня клубного работника

27 ноября, в преддверии Дня клубного работника Тверской области, в зале ДК «Пролетарка» прошел праздничный концерт. Свой профессиональный праздник отметили специалисты культурно-досуговой деятельности по всей Тверской области. В связи с эпидемиологической ситуацией количество участников торжественного мероприятия было ограничено.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в Тверской области создана система клубов и объединений по интересам, позволяющих людям разного возраста реализовывать свои творческие способности, заявить о себе на региональном и всероссийском уровнях. Благодаряувлеченностиклубных работников любимым делом, событийный календарь Верхневолжья наполнен яркими культурными и просветительскими мероприятиями.

Сегодня в Тверской области действует 644 культурно-досуговых центров и сельских домов культуры, где трудится 4743 творческих коллектива. В 2020 году было организовано и проведено более 100 тысяч клубных мероприятий.

Лучших представителей сферы наградилиПочетными грамотами и благодарностями Губернатора Тверской области. Состоялось чествование 15 обладателей премии «Лучший клубный работник»-2020. Это хормейстеры, режиссеры, художественные и музыкальные руководители, дирижеры, методисты и специалисты учреждений. Кроме того, были названы победители в номинациях «Лучший работник киноорганизации», «Лучшие клубные работники сельских культурно-досуговых учреждений» и «Лучшие сельские культурно-досуговыеучреждения» Верхневолжья.

На сцене концертного зала выступили народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия», образцовый ансамбль эстрадного танца «ФАН+», вокальная кавер - группа «БЕРРИ» и ансамбль народной музыки «КалиNA – ART».

Для гостей праздника была организована выставка работ Народного художника РФ Людмилы Юга «Ради жизни на земле». Это серия работ разных лет, в том числе графические листы «Ржев. Помним», а также крупноформатные офорты о героях фронта и тыла Великой Отечественной войны.

Запись праздничного концерта, посвященного Дню клубного работника, можно будет посмотреть в социальной группе ВКонтакте Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»https://vk.com/dkproletarka 30 ноября в 14.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области