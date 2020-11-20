Школьники Тверской области посоревнуются в сборе макулатуры

Тверские школы присоединились к акции по сбору макулатуры – #БумБатл. Она проходит в рамках поддержки национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов. Макулатура является ценным для переработки сырьем и занимает пятую часть в общем потоке ТКО.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Акция #БумБатл подразумевает соревнование по количеству сдаваемого бумажного сырья, а также запуск челленджав социальных сетях за возможность лично пообщаться с кумирами школьников. Акцию поддержали популярные среди молодежи блогеры в Instagram и TikTok, которые встретятся с победителями конкурса в онлайн-встрече.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру, выложить пост в Instagram или TikTok с хештегом#БумБатл и отметкойаккаунта кумира и подать заявку на участие на сайте акции бумбатл.рф.

По мнению Министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, современная молодежь стала более внимательной и осознанной в отношении к окружающему миру.

«Я застал то время, когда сбором макулатуры занимался каждый школьник. В детстве мы собирали журналы и газеты. Для взрослых, да, это было раздельным сбором мусора, для нас – детей – веселое времяпрепровождение. На долгое время всеобщие подобные акции забылись, и сейчас мне действительно нравится, что это возвращается», – отметил глава Минприроды.

По итогам акции будет составлен шорт-лист победителей, а также рейтинг ТОП-10 самых результативных школ страны по количеству собранной макулатуры. Все победители получат тематические призы от организаторов и благодарственные грамоты, все участники – именные сертификаты от Оргкомитета #БумБатл. Акция продлится до 10 декабря. Итоги планируется подвести до 15 декабря.

Пресс-служба Правительства Тверской области