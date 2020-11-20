Обладателей главных призов конкурса «Лучшее семейное подворье» объявят на онлайн-концерте ко Дню матери

27 ноября в преддверии Дня матери в Тверской области подведут итоги регионального конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье». Лучшие семьи региона получат ценные призы от Правительства Тверской области: автомобили и комплект бытовой техники.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится впервые в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области.

На праздничном концерте, который пройдет в онлайн-формате, будут озвучены имена победителей конкурса. Семья, занявшая первое место, получит в подарок восьмиместный микроавтобус, за второе место предусмотрено вручение легкового автомобиля, а за третье – комплекта бытовой техники и инструментов из 23 наименований. В их числе снегоуборочная машина, холодильник, морозильная камера, швейная машина, микроволновая печь, стиральная машина, пылесос и хлебопечка. Все подарки уже приобретены и ожидают своих владельцев.

Во время концерта состоится выступление Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». Прозвучат шедевры мировой музыкальной классики и любимые хиты отечественной и зарубежной эстрады.

Трансляция концерта будет доступна по ссылке http://www.tver-philharmonic.ru/streaming/. Необходимо зайти на сайт за пять минут до начала и нажать кнопку «Play».

Также во время трансляции будет проведена викторина –

ведущий поочередно задаст три вопроса, связанных с семьей и тверским регионом. Ответы будут приниматься в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области ВКонтакте – «Тверская семья» ( https://vk.com/tverreg_family ) в комментариях к вопросам. Победители будут определяться по каждому вопросу. Им достанутся подарки от Министерства семейной политики – внешние жесткие диски.

Имена всех победителей будут объявлены в завершении праздничной программы, а также опубликованы в группе «Тверская семья».

Пресс-служба Правительства Тверской области