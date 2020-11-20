ВПЕРВЫЕ НА СЦЕНЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»!

В год 90-летия Конаковского района, в год испытаний, в год борьбы с распространением COVID-19, героями церемонии вручения муниципальной премии «Признание года 2020» станут жители нашего города и района, принявшие на себя все трудности и риски периода пандемии коронавируса.

Муниципальная премия «Признание года 2020» - это ещё одна возможность поблагодарить наших земляков, которые, несмотря на постоянные физические и моральные нагрузки, реальную угрозу здоровью в период распространения COVID-19, проявляют стойкость, самоотверженность и выдержку, спасая наши жизни и жизни наших близких.

В пятницу, 4 декабря в рамках праздника, посвященного юбилею Конаковского района, состоится вручение муниципальной премии «Признание года» в следующих номинациях:

1. «От чистого сердца» - волонтеры

2. «Миссия добра» - доктора

3. «Всегда рядом» - соцзащита

4. «Доброе сердце» - медицинские сестры

5. «Верность профессии» - работники Скорой помощи

6. «Созвездие мужества» - сотрудники МЧС, ОМВД

Также будут чествоваться меценаты, которые помогли материально в борьбе с ковидом. Более двадцати самых достойных граждан нашего района выйдут на сцену, чтобы услышать слова признательности за вклад в дело борьбы с коронавирусной инфекцией. Разумеется, достойных в Конаковском районе гораздо больше, и слова эти будут адресованы всем, кто самоотверженно выполнял свой долг, и как профессионал, и по велению сердца, помогал людям.

Очередная волна коронавируса продолжается и несмотря на непростую обстановку, организаторы все же решили провести этот праздник, который обещает быть ярким и незабываемым. В связи с мерами безопасности, которые будут строго соблюдены, количество пригласительных билетов на «Признание года» ограничено: в зале для гостей и зрителей отведено 250 мест. Но «Заря» обязательно подробно расскажет об этом событии на своих страницах для всех тех, кто не смог стать свидетелем этого яркого праздника.