29 ноября – День матери в России

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России!

Для каждого из нас нет более родного человека на земле, чем мама. С первых минут рождения вы дарите детям любовь, душевное тепло и щедрость, заботу и нежность, становитесь главным наставником в жизни и преданным другом.

Вы храните и передаете новому поколению нравственные, семейные и духовные ценности нашего народа. Учите любви к нашей Родине, доброте и отзывчивости, трудолюбию, помогаете достигать успехов и преодолевать трудности.

Особого уважения и восхищения достойны многодетные мамы и женщины, подарившие тепло своих сердец детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Спасибо вам за самоотверженный труд, за ваш вклад в сохранение традиций больших и крепких семей, которыми всегда славилось Верхневолжье.

Желаю всем мамам, бабушкам и прабабушкам Тверской области здоровья, добра и благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше поводов для счастья и радости за своих детей!

ГубернаторТверской области И.М. Руденя.

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Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем Вас с замечательным праздником – Днем матери!

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных, глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района

Д.Е. Щурин.