30 ноября – День клубного работника в Тверской области

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники клубов, домов и дворцов
культуры, культурно-досуговых учреждений Верхневолжья!
Дорогие ветераны сферы культуры!
Поздравляю вас с праздником – Днем клубного работника в Тверской области!
Благодаря вашему труду и преданности любимому делу, Верхневолжье является одним из признанных центров культурной жизни в России. В нашей области проходят яркие мероприятия, реализуются интересные творческие проекты, которые год от года собирают все больше участников и зрителей.
Вы сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие тверской земли и всей нашей страны, ведете важную просветительскую работу, передавая подрастающему поколению высокие нравственные и духовные ценности нашего народа.
Выражаю признательность работникам и ветеранам культурно-досуговых учреждений за ваш талант и профессионализм, за воспитание новых поколений работников отрасли, за теплое и сердечное отношение к людям, которым вы дарите радость и хорошее настроение.
Желаю вам вдохновения, успешной реализации творческих планов и искренней благодарности за ваш труд!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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Уважаемые работники клубов, домов культуры,
культурно-досуговых учреждений Конаковского
района!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём клубного работника!
Сегодня мы чествуем тех, кто своим творчеством, любовью к избранной профессии зажигает и согревает сердца других! Кто создаёт всем жителям района праздничное настроение, кто открывает каждому человеку заветную дверцу в мир прекрасного, воспитывает духовность, любовь к Родине, к своей культуре.
Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу жизнь многоцветной, красивой и интересной. Бережно храня культурное наследие, вы ведете работу с самодеятельными коллективами, предоставляя возможность каждому найти занятие по душе.
Благодарим вас за ваши усилия, неиссякаемую энергию и преданное служение людям. Желаем вам реализации самых смелых замыслов, творческих успехов и вдохновения. Доброго вам здоровья, счастья, мира и добра!
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных, глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района
Д.Е. Щурин.