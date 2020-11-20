ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ. Анонс выходного дня... и не только

posted by admin on пт, 11/27/2020 - 10:15

27 ноября (пятница) 
– Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери. ДК им. Воровского, начало в 14.00. Вход свободный.
 

28 ноября (суббота)
- Концерт, посвящённый Дню Матери. ДК «Современник», начало в 13.00. Вход свободный
- Концерт «Спасибо нашим мамам». Новозавидовский Дом культуры, начало в 14.00. Вход свободный.
 

29 ноября (воскресенье)
- Творческий вечер солиста, народного гармониста Валерия Жугару «Жизнь моя в песне и музыке». Гостиная ДК «Современник», начало в 15.00. Вход платный
- Представление «Алле-Ап» Народного цирка «Фантазёры». ДК им. Воровского, начало в 16.00. Вход платный.

Tags: 
анонс