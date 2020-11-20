«УЕЗД КУЗНЕЦОВых» ПРИГЛАШАЕТ

Тверская обл. г. Конаково,
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Выставка в районном
ДК «Современник» продолжает свою работу
Экспозиция выставки находится в фойе дворца культуры перед зрительным залом и располагается на двух уровнях. Рассказ об истории района и о людях, благодаря которым знают Конаковский район, плавно перетекает в рассказ о перспективах его развития. Экспозиция показывает всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков. В экспозиции выставки – ценнейшие экспонаты из частных коллекций, представляющие быт нашей малой родины в прошлом, фотоэкспозиция проекта «Конаково. Век двадцатый».
Часы работы выставки: с 10 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника.
Напоминаем, что на входе осуществляется термометрия, посещение разрешено при наличии масок.