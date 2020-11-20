МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Заседание штаба

На очередном заседании районного оперативного штаба по организации мероприятий по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19), которое 24 ноября провел глава Конаковского района Олег Лобановский, обсудили эпидемиологическую ситуацию в районе.

В частности, на заседании рассмотрели исполнение поручения губернатора Тверской области Игоря Рудени о необходимости коллегиального принятия решений о закрытии образовательных учреждений и детских садов на карантин.

- Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, решения о частичном или полном закрытии учебных заведений и детских садов должны приниматься коллегиально, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом учреждении– отметил Олег Лобановский.

Так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, и решения о закрытии или открытии учебных заведений и детских садов Конаковского района необходимо принимать оперативно, члены штаба предложили организовать рабочую группу, которая и будет принимать решения по объявлению карантина. Возглавит группу Глава района Олег Лобановский, в состав группы войдут главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов, главный санитарный врач Роман Семенов, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, курирующей отрасль «образование» Аггюль Бородина. По Редкинской территории в рабочую группу включены главный государственный санитарный врач обслуживаемый ФМБА России на территории поселка Редкино Дмитрий Поленичкин, врио начальника ФГБУЗ МСЧ №57 ФМБА Андрей Романов.

В настоящее время в Конаковском районе на карантин по ОРВИ закрыты группы и классы в шести образовательных учреждениях района. Прирост заболеваемости составляет 6 человек на 1000 человек населения.

На 24.11.2020 года количество заразившихся ковид – 19 в Конаковском районе равно 970 человек.

По мнению специалистов, достаточно эффективными против вируса являются простые меры профилактики, к которым может прибегнуть каждый. Это ношение средств индивидуальной защиты (маски), мытье рук, сохранение социальной дистанции. Напомним, губернатор Тверской области подписал постановление об ужесточении наказания на нарушение масочного режима. Оно начало действовать с понедельника, 9 ноября. Согласно документу юридические лица и индивидуальные предприниматели сферы розничной торговли в торговых центрах и комплексах обязаны не пускать в помещения и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также посетители должны соблюдать в торговых залах социальную дистанцию. Для этой цели в магазинах необходимо обеспечить специальную разметку.

К нарушителям масочного режима будут применять штрафные санкции. Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей составит от 30 тысяч до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Новозавидовском избран новый глава



20 ноября состоялось заседание Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский, на котором был избран на ближайшую пятилетку новый глава. Все депутаты единогласно проголосовали за Дмитрия Николаевича Синягина. Дмитрий Николаевич обозначил стратегию социально-экономического развития, перечислил меры и первоочередные задачи, которые предстоит решать администрации. Торжественное мероприятие, связанное с официальным вступлением вновь избранного Главы городского поселение поселок Новозавидовский, состоялось 24 ноября. На торжественной церемонии инаугурации присутствовали глава Конаковского района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин.

Поздравляя Дмитрия Синягина с официальным вступлением в должность, Олег Владимирович и Дмитрий Евгеньевич пожелали ему успешной работы на ответственном посту, достижения всех поставленных целей.

Родился Дмитрий Николаевич Синягин в 1981 году в городе Нелидово Тверской области. Имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации».

Победа в конкурсе увлечений



Победу в конкурсе увлечений среди сотрудников межрайонной ИФНС России №9 по Тверской области одержала старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3 Ирина Небогатова. По словам Ирины Анатольевны, картину, которую она представила на конкурс, она вышила крестиком. Работа заняла два с половиной года. Ирина - человек увлеченный, но ее любимое занятие - вышивка. Картина-победительница не единственная работа, еще несколько картин украшают ее дом. На рукоделие уходит немало времени и сил, но для Ирины Анатольевны главное - видеть результаты своего труда, чтобы красота, созданная своими руками, радовала близких и друзей. Все это вдохновляет ее на новые задумки.

Награды за профессионализм



Поздравления с профессиональным праздником принимали сотрудники межрайонной ИФНС России №9 по Тверской области.

Глава Конаковского района Олег Лобановский и первый заместитель главы администрации Наталья Василенко вручили сотрудникам налоговой инспекции благодарственные письма и грамоты, а также пожелали высоких достижений в работе.

- Роль налоговой службы в деятельности государства невозможно переоценить. Однако, все достижения ФНС - это заслуга её сотрудников, которые преданы своему делу и хорошо справляются с работой. Именно поэтому очень важно уделять внимание кадрам. - Отметил в своем приветствии Олег Лобановский. Олег Владимирович вручил приветственный адрес начальнику инспекции Надежде Епихиной. За высокий профессионализм и в связи с празднованием 30-летия со дня образования налоговых органов Грамотами и Благодарностями Главы района награждены Ольга Шилова, старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3, Эльнара Кафарова, главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3, Мария Панкина, инспектор камеральных налоговых проверок, Оксана Ефимова, старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок.



В честь Дня клубного работника



Персональную Губернаторскую премию в честь профессионального праздника Дня клубного работника получила Нина Юдина, музыкальный руководитель муниципального казенного учреждения «Дмитровогорский сельский Дом культуры», руководитель вокального ансамбля «Фантазия».

Родилась Нина Викторовна в городе Конаково, училась в Селиховской школе, параллельно занималась в музыкальной школе по классу «Баян». По окончании восьмилетки поступила в Калининское музыкальное училище стипендиаткой совхоза «Конаковский». После училища в 1982 году пришла работать в Дом культуры совхоза. В биографии Нины Викторовны был большой промежуток, когда она работала в отрасли «образование» - 32 года отработала в Дмитровогорском детском саду музыкальным руководителем, но при этом любовь к песне была рядом, она более 25 лет по совместительству работала музыкальным руководителем в местном ДК.

Ансамбль «Фантазия» был создан в 1995 году. Первоначальный состав творческой группы состоял из трех человек, в настоящее время существует два состава коллектива. «Фантазия» - это чисто женский коллектив, шесть талантливых и одаренных солисток. Во втором составе – «Фантазия плюс» присутствуют мужские голоса. Состав ансамбля – 12 человек. «Фантазия» - это сплоченный коллектив, репертуар которого очень разнообразен. В него включены лирические, эстрадные, военно-патриотические, авторские, народные песни. Вокальный ансамбль «Фантазия» участвует в региональных, всероссийских и международных конкурсах, где неоднократно был награжден дипломами лауреатов. В этом году «Фантазия» отмечает 25 лет со дня образования.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА